В «Рейсинг Буллз» высказались о возможном переходе Ферстаппена в команду

Генеральный директор «Рейсинг Буллз» Питер Байер и руководитель команды Алан Пермейн высказались о возможности перехода в коллектив Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Наверное, мы шутим, как и все остальные. Но, в конце концов, мы — две команды, которые действуют по-разному, и это не проблема. Это скорее обычная шутка для всех, но это как полёт на Луну — просто такого никогда не произойдёт», — приводит слова Питера Байера Nextgen-Auto.

«Меня спрашивали об этом в прошедшие выходные. Будет ли Макс с нами в одной из тренировок? Конечно, нет. Мы сосредоточены на том, чтобы выжать максимум из нашей машины, так же, как «Ред Булл» сосредоточена на том, чтобы выжать максимум из своей», — добавил Алан Пермейн.