В «Андретти» подтвердили, что Херта продолжит карьеру в Формуле-2

В «Андретти» подтвердили, что Херта продолжит карьеру в Формуле-2
Генеральный директор команды Формулы-1 «Кадиллак» Дэн Таурисс подтвердил, что американский гонщик Колтон Херта проведёт следующий сезон в Формуле-2.

Об этом Таурисс рассказал в выпуске подкаста Off Track.

О том, про какую команду Формулы-2 идёт речь, пока не сообщается.

Ранее было объявлено, что Херта стал тест-пилотом новой американской команды Формулы-1 «Кадиллак».

Как сообщалось, менеджмент Херты обратился к нескольким командам Формулы-2 с вопросом о возможности совместной работы. Однако никаких конкретных договорённостей достигнуто не было. Ожидается, что наиболее вероятной командой для выступлений Херты в Формуле-2 станет «Према».

Марио Андретти и Жак Вильнёв обсудили, какие качества нужны, чтобы стать чемпионом Ф-1
