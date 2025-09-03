Скидки
Вассёр: что меня разочаровало в нашей машине? «Макларен»

Вассёр: что меня разочаровало в нашей машине? «Макларен»
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о том, с какими проблемами столкнулась команда в сезоне-2025.

«Что меня больше всего разочаровало в SF-25? «Макларен». Думаю, у нас и правда было несколько проблем, но я оставлю их при себе, думаю, если бы сезон переиграли, мы бы выбрали немного другой подход.

Но я не считаю, что мы где-то серьёзно ошиблись. Мы впереди «Мерседеса» и «Ред Булл», которые были двумя эталонными командами последнего десятилетия. Мы не сделали ничего глупого, просто «Макларен» выступает невероятно великолепно», – приводит слова Вассёра FormulaPassion.

