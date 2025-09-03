Скидки
Уилл Пауэр заменит Колтона Херту в «Андретти» в IndyCar

Уилл Пауэр заменит Колтона Херту в «Андретти» в IndyCar
Австралийский гонщик Уилл Пауэр подписал контракт с командой «Андретти» на следующий сезон в IndyCar. Пауэр заменит в составе команды Колтона Херту, который, как ожидается, продолжит карьеру в Формуле-2.

Пауэр на протяжении почти всей карьеры в IndyCar выступал в составе «Пенске» — он выступал за эту команду с 2009 года.

В составе «Пенске» Пауэр дважды становился чемпионом серии — в 2014 и 2022 годах.

Пока неизвестно, кто заменит Пауэра в составе «Пенске» в следующем сезоне.

Напомним, ранее стало известно, что Херта подписал контракт тест-пилота с командой Формулы-1 «Кадиллак», ожидается, что после сезона в Формуле-2 он может перейти в Формулу-1.

В «Андретти» подтвердили, что Херта продолжит карьеру в Формуле-2
