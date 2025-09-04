Цунода: перед Гран-при Италии отвезу механиков в пиццерию

Японский пилот «Ред Булл» Юки Цунода высказался о своём настрое перед Гран-при Италии.

«В Монцу я приеду с высокой уверенностью, для меня этот этап — словно домашняя гонка. Команда уже попросила меня дать им пару рекомендаций. Я отвезу свою бригаду механиков в пиццерию перед стартом гоночного уикенда.

Монца — это одна из классических трасс среди тех, что есть в календаре. Каждый пилот с нетерпением ждёт местную гонку. Мы показывали прогресс на протяжении каждого этапа и продолжим работать над улучшением машины и темпа. Надеемся, что попрощаемся с европейской частью сезона удачным образом», — приводит слова Цуноды GPBlog.