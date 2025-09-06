Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1, Гран-при Италии: субботняя практика, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Италии: субботняя практика, онлайн-трансляция
Комментарии

В пятницу, 5 сентября, пройдёт третья тренировка 16-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Италии. Начало сессии запланировано на 13:30 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей свободной практики, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке:

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Свободная практика 3
06 сентября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:19.331
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.021
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.165

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Италии Формулы-1.

Лидером чемпионата в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. В активе австралийца 309 очков. На второй позиции располагается товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, на счету которого 275 баллов. Топ-3 замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 205 очков.

Материалы по теме
Хуже Хэмилтона только его сменщик. Оценки за Гран-при Нидерландов Ф-1
Хуже Хэмилтона только его сменщик. Оценки за Гран-при Нидерландов Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android