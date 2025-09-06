Формула-1, Гран-при Италии: субботняя практика, онлайн-трансляция
Поделиться
В пятницу, 5 сентября, пройдёт третья тренировка 16-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Италии. Начало сессии запланировано на 13:30 мск.
Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей свободной практики, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке:
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Свободная практика 3
06 сентября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:19.331
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.021
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.165
Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Италии Формулы-1.
Лидером чемпионата в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. В активе австралийца 309 очков. На второй позиции располагается товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, на счету которого 275 баллов. Топ-3 замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 205 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 сентября 2025
-
22:46
-
22:40
-
21:54
-
21:49
-
20:48
-
20:24
-
18:38
-
18:03
-
17:58
-
16:49
-
16:22
-
15:54
-
15:25
-
14:59
-
14:14
-
13:10
-
11:47
-
11:01
-
00:41
-
00:38
- 13 сентября 2025
-
23:52
-
23:21
-
22:58
-
22:48
-
21:40
-
21:16
-
19:58
-
19:34
-
18:54
-
18:04
-
17:50
-
16:29
-
16:26
-
16:10
-
16:05