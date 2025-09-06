Формула-1, Гран-при Италии: субботняя практика, онлайн-трансляция

В пятницу, 5 сентября, пройдёт третья тренировка 16-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Италии. Начало сессии запланировано на 13:30 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей свободной практики, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Италии Формулы-1.

Лидером чемпионата в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. В активе австралийца 309 очков. На второй позиции располагается товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, на счету которого 275 баллов. Топ-3 замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 205 очков.