Джо Сейвуд сказал, кто должен стать напарником Ферстаппена в 2026 году

Известный журналист Джо Сейвуд высказался о возможных перестановках в команде Формулы-1 «Ред Булл» в 2026 году.

«Джордж Расселл скоро снова подпишет контракт, а «Ред Булл», похоже, будет продвигать Исака Хаджара к Максу Ферстаппену, а Арвид Линдблад станет напарником Лиама Лоусона. Это означает, что Юки Цунода окажется в мусорном ведре, если «Хонда» не сможет его куда-то пристроить, а это непросто, учитывая, что на двигателях «Хонды» в 2026 году будут выступать только два пилота – Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.

Можно утверждать, что Цунода был бы лучшим выбором, чем Стролл, но, когда гоночной командой владеет ваш отец, вряд ли у поставщика двигателей найдутся серьёзные рычаги», — написал Сейвуд в своём блоге.

Ральф Шумахер прокомментировал подиум Хаджара на Гран-при Нидерландов
