Инсайдер: Колапинто не сделал достаточно, чтобы остаться в «Альпин» ещё на год

Известный журналист Джо Сейвуд высказался о возможных перестановках в команде Формулы-1 «Альпин».

«Один из слухов, что «Альпин» может рассмотреть кандидатуру Пауля Арона на второе место, поскольку Франко Колапинто не сделал достаточно, чтобы остаться ещё на год, несмотря на деньги. У Арона нет денег за спиной, но он может помочь Пьеру Гасли вывести команду из низа Кубка конструкторов. «Альпин» действительно это нужно, поскольку команда пообещала гораздо лучшие результаты в 2027 году. А если этого не произойдёт, можно увидеть, как исполнительному советнику посоветуют заняться чем-то другим», — написал Сейвуд в своём блоге.