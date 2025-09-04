Скидки
«Съесть его заживо». Вильнёв сказал, как Норрис должен бороться с Пиастри за титул Ф-1

«Съесть его заживо». Вильнёв сказал, как Норрис должен бороться с Пиастри за титул Ф-1
Комментарии

Чемпион мира канадец Жак Вильнёв высказался о борьбе пилотов «Макларена» британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри в нынешнем сезоне.

«Ландо вроде как аутсайдер, охотник, я всегда предпочитал эту позицию, потому что она делает злым, агрессивным. Вам нужно идти вперёд. Это весело, это захватывающе. Конечно, это может и смущать, но нужно действовать. Вы должны уничтожить своего напарника. Вы должны показать ему, кто сильнее, и вы здесь для того, чтобы съесть его заживо. Вы идёте позади, спрятаться и убежать не получится. Вот какой подход вам нужен», — сказал Вильнёв в эфире The F1 Show.

Комментарии
