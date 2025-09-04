Скидки
Сейвуд назвал команду Ф-1, в которую может прийти Хорнер после увольнения из «Ред Булл»

Известный журналист Джо Сейвуд высказался о перспективах бывшего руководителя «Ред Булл» британца Кристиана Хорнера после увольнения.

«Очевидно, Хорнер предпочёл бы оказаться в ситуации, где он бы владел частью акций команды и она бы стоила больших денег. Но у него отличная репутация, большие связи, и он может либо найти деньги для выкупа акций, либо убедить акционеров назначить его.

Команда с наибольшим числом акционеров – «Астон Мартин». В Зандворте ходили слухи, что Кристиан может присоединиться к вечеринке и возглавить команду, а в будущем, возможно, получить возможность её приобретения. Строллы не останутся здесь навсегда, даже если говорят об этом», — написал Сейвуд в своём блоге.

«Он был замечательным, серьёзным врагом». Тото Вольф рассказал, что скучает по Хорнеру
