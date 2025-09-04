Формула-1 проведёт кризисное совещание из-за роста цен на топливо в 2026 году

Руководство Формулы-1 проведёт совещание на следующей неделе из-за обеспокоенности резким ростом цен на топливо в 2026 году, сообщает издание The Race.

По информации ресурса, расходы на топливо за сезон могут превысить $ 12 млн для отдельно взятой команды.

Согласно первоначальным прогнозам, цена на топливо должна была вырасти с $ 22-33 до $ 170-225 за литр. Однако один из руководителей команд заявил, что она может составить $ 300.

Также сообщается, что после обсуждения с командами Международная автомобильная федерация (ФИА) провела встречу с поставщиками топлива, чтобы обсудить возможные меры по снижению расходов.