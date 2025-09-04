Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1 проведёт кризисное совещание из-за роста цен на топливо в 2026 году

Формула-1 проведёт кризисное совещание из-за роста цен на топливо в 2026 году
Комментарии

Руководство Формулы-1 проведёт совещание на следующей неделе из-за обеспокоенности резким ростом цен на топливо в 2026 году, сообщает издание The Race.

По информации ресурса, расходы на топливо за сезон могут превысить $ 12 млн для отдельно взятой команды.

Согласно первоначальным прогнозам, цена на топливо должна была вырасти с $ 22-33 до $ 170-225 за литр. Однако один из руководителей команд заявил, что она может составить $ 300.

Также сообщается, что после обсуждения с командами Международная автомобильная федерация (ФИА) провела встречу с поставщиками топлива, чтобы обсудить возможные меры по снижению расходов.

Материалы по теме
В Формуле-1 поменяли сейфти-кар прямо по ходу сезона. Чем этот «Астон» лучше прежнего?
Фото
В Формуле-1 поменяли сейфти-кар прямо по ходу сезона. Чем этот «Астон» лучше прежнего?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android