Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Ф-1: Ньюи сказал, что «Астон Мартин» не будет готов к борьбе за титул в 2026-м

Экс-пилот Ф-1: Ньюи сказал, что «Астон Мартин» не будет готов к борьбе за титул в 2026-м
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 итальянец Риккардо Патрезе поделился подробностями разговора со звёздным британским конструктором Эдрианом Ньюи, в настоящий момент работающим в «Астон Мартин».

«Я разговаривал с Эдрианом в Гудвуде, и он считает, что в следующем году они не будут готовы и не хотят завышать ожидания. Он казался честным, когда сказал, что они не будут готовы бороться за чемпионство. Хотя кто знает, Эдриан невероятен. Возможно, в глубине души он надеется подготовиться к следующему году, но не хочет об этом говорить», — приводит слова Патрезе издание PlanetF1.

Материалы по теме
Алонсо: когда спрашиваем Ньюи, что можно улучшить в болиде, он уходит в другой кабинет

«Астон Мартин» добавил имя Эдди Джордана на свои болиды

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android