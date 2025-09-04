Экс-пилот Ф-1: Ньюи сказал, что «Астон Мартин» не будет готов к борьбе за титул в 2026-м

Бывший гонщик Формулы-1 итальянец Риккардо Патрезе поделился подробностями разговора со звёздным британским конструктором Эдрианом Ньюи, в настоящий момент работающим в «Астон Мартин».

«Я разговаривал с Эдрианом в Гудвуде, и он считает, что в следующем году они не будут готовы и не хотят завышать ожидания. Он казался честным, когда сказал, что они не будут готовы бороться за чемпионство. Хотя кто знает, Эдриан невероятен. Возможно, в глубине души он надеется подготовиться к следующему году, но не хочет об этом говорить», — приводит слова Патрезе издание PlanetF1.

