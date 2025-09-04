Скидки
Марко: у Хаджара есть психологическая устойчивость, чтобы противостоять Ферстаппену

Марко: у Хаджара есть психологическая устойчивость, чтобы противостоять Ферстаппену
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о пилоте «Рейсинг Буллз» Исаке Хаджаре после успеха француза на Гран-при Нидерландов.

«Он забавный парень, который никогда не винит машину – только себя. Он также не допускает ошибок, что довольно удивительно для новичка. Он прибавляет на каждой трассе и целиком погружается в гонку уже после нескольких кругов независимо от того, гонялся ли он здесь раньше. Действительно быстрый парень.

У него определённо есть психологическая устойчивость для того, чтобы противостоять Ферстаппену», — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.

