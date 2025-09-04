Туррини: Хэмилтон врезался в стену из-за двух капель воды на Гран-при Нидерландов

Известный итальянский журналист Лео Туррини раскритиковал семикратного чемпиона мира и пилота «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона за выступление на минувшем Гран-при Нидерландов.

«Нет смысла ходить вокруг да около. Не вина Хэмилтона, что у «Феррари» не та машина. Но Хэмилтон виноват в том, что врезался в стену из-за двух капель воды, единственный на трассе.

Итак, снова возникает главный вопрос, которым я задавался не так давно: Льюис всё ещё верит? Верит ли он в то, что способен стать главным героем Формулы-1? Или же он уже отстранился, пресыщенный славой и деньгами? Возможно, подсказка придёт из Монцы через несколько дней», — написал Туррини в своём блоге.