Хаджар: не вижу смысла переходить в «Ред Булл» сейчас

Пилот «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар высказался о потенциальном переходе в команду «Ред Булл».

«В начале года меня спрашивали, готов ли я запрыгнуть в «Ред Булл», и ответ по-прежнему «нет», поскольку я не вижу смысла делать это сейчас.

2026 год – другой вопрос, это принципиально новый старт для команды. Не появится разговоров о второй машине, потому что это будет совершенно новая машина. И вы окажетесь на том этапе, когда вам нужно будет направить машину в правильном направлении. Думаю, это действительно интересно», — приводит слова Хаджара издание Racingnews365.

