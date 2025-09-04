Скидки
Авто Новости

Стролл отреагировал на слухи о просьбах к отцу завершить карьеру

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл отреагировал на слухи, что он якобы дважды пытался завершить карьеру, но получал отказ от отца и владельца команды Лоуренса Стролла.

«У меня не было таких планов. Не знаю, откуда это взялось. Наверное, им нужно было что-то сказать! У меня и в мыслях такого не было», — приводит слова Стролла PlanetF1.

Ранее о том, что Стролл как минимум дважды просил разрешения у отца завершить карьеру в Формуле-1, но получил отказ, сообщил известный бразильский журналист Реджинальдо Леме.

Напомним, Стролл за время Гран-при Нидерландов дважды попал в аварию — сначала в ходе второй тренировки, а затем и в квалификации. После этого Стролл резко оборвал интервью с прессой после безобидного вопроса. При этом в гонке Лэнс прорвался до седьмой позиции и финишировал в очках.

