«Был шокирован». Хэмилтон — о штрафе на стартовой решётке Гран-при Италии

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о своём штрафе в виде потери пяти позиций на стартовой решётке Гран-при Италии.

«Я прилетел домой, а затем увидел, что получил этот штраф, и, честно говоря, я был действительно очень, очень шокирован. Всё есть как есть. Конечно, всё не чёрно-белое. Дело в том, что, если посмотреть на данные, я действительно поднял ногу с педали газа недостаточно.

Получить штраф и получить штрафные очки — это довольно жестоко. Но я извлёк из этого урок, и нет смысла жаловаться. Уикенд в Монце будет непростым. В квалификации мы все уже на равных. Так что даже просто попасть в Q3 сложно, попасть в пятёрку лидеров очень, очень сложно. И вдобавок ко всему оказаться отстающим на пять позиций — это не очень здорово, когда ты выходишь на свой первый Гран-при в Монце за рулём «Феррари». Это дает мне больше поводов для борьбы, и я очень мотивирован, чтобы, несмотря ни на что, занять высокую позицию», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RacingNews365.