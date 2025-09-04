Алонсо ответил, как он относится к возможному сокращению продолжительности Гран-при

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о возможном сокращении километража гонок в чемпионате мира. Ранее об этом говорил генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

«Более короткие гонки? Не знаю, я уже буду смотреть телевизор, когда это произойдёт. Шутки в сторону, с Доменикали мы в надёжных руках. Но я не думаю, что нужно сокращать Гран-при. Футбольные матчи довольно длинные. Однако никто не говорит о том, чтобы сделать матчи по 60 минут или что-то подобное.

Это проблема общества и детей, но не спорта, так что не думаю, что в этом есть необходимость», — приводит слова Алонсо официальный сайт ФИА.