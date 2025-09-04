Скидки
Главная Авто Новости

Лоусон ответил на критику со стороны Сайнса после их контакта на Гран-при Нидерландов

Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон ответил на критику со стороны гонщика «Уильямса» Карлоса Сайнса после их инцидента на Гран-при Нидерландов.

«Регламент написан таким, какой он есть. Поэтому как гонщики мы все это знаем. Иногда мы с ним не согласны, а иногда нам кажется, что он неправильный. В этом году у меня такое случалось, когда я пытался обгонять машины по внешней стороне, и мои колёса оказывались ближе к обочине, чем у Карлоса, и мне всё равно не давали места. И я всегда считал это несправедливым, но таковы правила.

Поэтому, очевидно, как гонщики мы постараемся максимально использовать их. И инцидент, вот почему он был виноват. Вот почему он получил штраф. Не знаю, почему меня посчитали агрессивным, когда он меня обгонял. Я просто защищался. Думаю, если бы инцидент был моей виной, я бы получил штраф. Так что для меня всё довольно ясно», — приводит слова Лоусона Motorsport.

