Представлен самый мощный Mercedes-AMG GT в истории. Его помогал создавать Антонелли

Спортивное подразделение Mercedes-AMG представило самую мощную версию купе AMG GT — это трековый автомобиль Mercedes-AMG GT2 Edition W16, получивший название в честь болида немецкой команды, выступающего в текущем сезоне Формулы-1. И, как отмечают создатели, в разработке этой машины участвовал Андреа Кими Антонелли, благодаря которому автомобиль «соединяет миры Формулы-1 и гонок GT».

Mercedes-AMG GT2 Edition W16 Фото: Mercedes-Benz

В движение автомобиль приводится четырёхлитровым битурбо двигателем AMG V8 с обновлёнными турбинами и модифицированной электроникой. В режиме Push2Pass силовая установка выдаёт 610 кВт (830 л. с.) мощности, благодаря чему эта машина — самый мощный автомобиль класса GT, когда-либо построенный Mercedes-AMG.

Mercedes-AMG GT2 Edition W16 Фото: Mercedes-Benz

Силовая установка комплектуется с шестискоростной секвентальной коробкой передач AMG. Масса автомобиля составляет 1430 кг, а соотношение веса к мощности составило 1,7 кг/л. с. — это самый высокий показатель для клиентских гоночных машин Mercedes-AMG. Максимальная скорость Mercedes-AMG GT2 Edition W16 превышает 320 км/ч.

Двигатель Mercedes-AMG GT2 Edition W16 Фото: Mercedes-Benz

Аэродинамический пакет автомобиля разрабатывался в том числе на тестах на трассах Формулы-1. Среди отличий этой модели — увеличенный передний диффузор, форма зеркал заднего вида и карбоновый спойлер на крышке багажника. Ещё одна особенность GT2 Edition W16 — подвижные воздуховоды в передних крыльях, которые открываются и закрываются с помощью системы DRS, также регулирующей положение заднего антикрыла.

Интерьер Mercedes-AMG GT2 Edition W16 Фото: Mercedes-Benz

Тираж Mercedes-AMG GT2 Edition W16 составит 30 экземпляров, стоимость модели — € 679 тыс. Автомобили, в комплекте с которыми идут гоночный комбинезон и шлем, будут переданы владельцам на эксклюзивном мероприятии на одной из европейских трасс весной 2026 года. Программа будет включать в себя подробный инструктаж, а также встречу с командой Формулы-1.