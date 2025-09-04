Скидки
В «Уияльмсе» хотят отменить штраф Сайнса за столкновение с Лоусоном

Команда Формулы-1 «Уильямс» намеревается опротестовать штраф, полученный испанским гонщиком коллектива Карлосом Сайнсом на гонке Гран-при Нидерландов. Об этом сообщает The Race.

Команда подала в Международную автомобильную федерацию ходатайство о пересмотре наказания.

Напомним, Сайнс получил 10-секундный штраф за столкновение с новозеландским гонщиком «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном. Столкновение произошло в момент, когда Карлос пытался пройти по внешней траектории в первом повороте после рестарта машины безопасности.

Как сообщается, в «Уильямсе» считают, что судьи могли не посмотреть онборд с машины Лоусона, показавший, что авария произошла потому, что Лиаму пришлось отлавливать машину, смещаясь влево.

