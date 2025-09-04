Антонелли дал важное обещание перед второй домашней гонкой в карьере в Формуле-1

Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли пообещал фанатам, что будет лучше подготовлен ко второй в карьере домашней гонке в Формуле-1.

«Конечно, я буду гораздо более подготовлен, чем перед этапом в Имоле. Я гораздо лучше знаю, как мне нужно двигаться и как себя вести во время гоночного уикенда, чтобы каждый раз, садясь за руль, быть готовым на все 100%.

Ну, конечно, когда я сказал, что буду более подготовлен, очевидно, что это была моя первая домашняя гонка и вокруг много всего происходило, особенно за пределами трассы. И я думаю, что со своей стороны я не смог оптимально распорядиться энергией и, садясь в машину, не чувствовал себя на 100% собранным, также и в плане концентрации, поэтому я чувствую, что с этой стороны я буду гораздо лучше знать, как реагировать и как себя вести.

Постараюсь как можно более эффективно распорядиться своей энергией на протяжении уикенда. Но самое главное — приехать сюда с максимальным запасом энергии. Помню, я был в Имоле уже с субботы, я был очень уставшим. Так что да, определённо, это был хороший урок — я не хочу, чтобы это повторилось», — приводит слова Антонелли RacingNews365.