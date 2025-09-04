В «Макларене» раскрыли причину схода Норриса на Гран-при Нидерландов

Команда Формулы-1 «Макларен» детально раскрыла причины схода британского гонщика Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов. Об этом сообщает издание The Race.

Как сообщается, на болиде Ландо возникла утечка в маслопроводе. Сенсоры своевременно обнаружили проблему и выключили двигатель, что снизило риск повреждения силовой установки. При этом проверка силовой установки пока продолжается.

Как сообщается, команда приняла контрмеры, чтобы избежать повторения ситуации на Гран-при Италии.

Напомним, из-за схода Норрис потерял второе место, на котором он находился. После Гран-при Нидерландов он отстаёт от своего напарника Оскара Пиастри в личном зачёте на 34 очка.