Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Макларене» раскрыли причину схода Норриса на Гран-при Нидерландов

В «Макларене» раскрыли причину схода Норриса на Гран-при Нидерландов
Комментарии

Команда Формулы-1 «Макларен» детально раскрыла причины схода британского гонщика Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов. Об этом сообщает издание The Race.

Как сообщается, на болиде Ландо возникла утечка в маслопроводе. Сенсоры своевременно обнаружили проблему и выключили двигатель, что снизило риск повреждения силовой установки. При этом проверка силовой установки пока продолжается.

Как сообщается, команда приняла контрмеры, чтобы избежать повторения ситуации на Гран-при Италии.

Напомним, из-за схода Норрис потерял второе место, на котором он находился. После Гран-при Нидерландов он отстаёт от своего напарника Оскара Пиастри в личном зачёте на 34 очка.

Материалы по теме
Остались ли у Норриса шансы на титул и готов ли Антонелли к Ф-1? Разбор ГП Нидерландов
Эксклюзив
Остались ли у Норриса шансы на титул и готов ли Антонелли к Ф-1? Разбор ГП Нидерландов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android