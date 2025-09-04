Алёшин: никакой контракт не спасёт Херту, если он провалится в Формуле-2

Знаменитый российский гонщик, экс-пилот IndyCar Михаил Алёшин высказался о переходе Колтона Херты в Формулу-2.

«Безусловно, Формула-1, кто бы что ни говорил, официально и по праву является неоспоримым топом автоспорта, особенно кольцевых его видов. Поэтому неудивительно, что даже пилоты IndyCar топ-уровня поглядывают в ту сторону. А в данном случае – пилот топ-уровня, ещё и с самым большим доходом среди всех пилотов IndyCar.

Что касается ситуации с европейской программой Херты, то надо признать — это сильный шаг. Могу сказать так: либо дело выгорит, либо это будет глобальный провал и главная ошибка в карьере пилота.

Дело в том, что, как уже сообщалось, Хёрта проведёт будущий сезон не только в роли тест-пилота команды «Кадиллак», но и в роли боевого пилота в Формуле-2 за команду «Према». Что на сегодняшний день из себя представляет «Према» в Ф-2? Седьмое место в командном зачёте на данный момент…

Даже если это будет не «Према», а топ-команда 2025 года, лёгкой поездки не выйдет, ведь уровень чемпионата Ф-2 никогда не был низким, при этом соревноваться он будет с 18-20-летними парнями, у которых намного меньше опыта в гонках в общем и целом, но существенно больше наката в Европе. Прибавим к этому крайне ограниченное количество тестов, очень специфическую резину «Пирелли» и много новых трасс.

Также добавлю, что даже если у Херты есть контракт боевого пилота «Кадиллака» на 2027 год, то смотреть на его выступления и особенно результаты в Ф-2 его боссы будут ещё пристальнее. Одно можно сказать наверняка: никакой контракт его не спасёт, если в Ф-2 будет провал. И это, пожалуй, главный риск. Провалом в данном случае можно будет назвать финиш вне первых трёх позиций по итогам чемпионата. Ну и наконец: а если дело в Европе не выгорит, заготовлен ли план Б?

Если Херта железобетонно нацелился на Ф-1, ему абсолютно необходим опыт на этой резине и на этих трассах, так что программа выглядит логично, но, повторюсь, чертовски рискованно. Теперь многое будет зависеть от подготовки к Ф-2, количества тестов на машинах предыдущего поколения (ГП2) и многих других факторов», — написал Михаил Алёшин в своём телеграм-канале.