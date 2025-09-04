Скидки
Йос Ферстаппен: много говорили о «Мерседесе», но также и о «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл», высказался о том, обсуждал ли он с сыном команду «Мерседес» и потенциальный переход в состав этого коллектива.

«Много ли говорили о «Мерседесе»? Много. Не сказать, что мы говорили об этом только в нынешнем году. Но в этом году больше, чем раньше. Кроме того, появляется много всякой ерунды со слухами.

Однако мы говорили о «Феррари», «Мерседесе» и «Ред Булл». Это логично. Мы всегда говорим об этом с менеджером Макса Раймондом Вермюленом – Макс и я, но решение за ним», – приводит слова Йоса Ферстаппена PlanetF1.

