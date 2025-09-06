Формула-1, Гран-при Италии: квалификация, онлайн-трансляция

Сегодня, 6 сентября, состоится квалификация 16-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Италии. Начало запланировано на 17:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию, следить за которой можно по ссылке ниже:

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Италии Формулы-1.

Лидером чемпионата в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. В активе австралийца 309 очков. На второй позиции располагается товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, на счету которого 275 баллов. Топ-3 замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 205 очков.