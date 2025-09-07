Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1, Гран-при Италии: гонка, онлайн-трансляция начнётся в 16:00 мск

Формула-1, Гран-при Италии: гонка, онлайн-трансляция начнётся в 16:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 сентября, состоится гонка 16-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Италии. Её начало запланировано на 16:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, следить за которой можно по ссылке ниже:

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Италии Формулы-1.

Формула-1. Гран-при Италии. Предварительная стартовая решётка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Ландо Норрис («Макларен»).
3. Оскар Пиастри («Макларен»).
4. Шарль Леклер («Феррари»).
5. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
6. Джордж Расселл («Мерседес»).
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
8. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
10. Юки Цунода («Ред Булл»).
11. Оливер Берман («Хаас»).
12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
13. Карлос Сайнс («Уильямс»).
14. Алекс Албон («Уильямс»).
15. Эстебан Окон («Хаас»).
16. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
18. Франко Колапинто («Альпин»).
19. Пьер Гасли («Альпин»).
20. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

Лидером чемпионата в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. В активе австралийца 309 очков. На второй позиции располагается товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, на счету которого 275 баллов. Топ-3 замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 205 очков.

Материалы по теме
Кто худший гонщик Гран-при Нидерландов Формулы-1?
Рейтинг
Кто худший гонщик Гран-при Нидерландов Формулы-1?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android