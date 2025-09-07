Формула-1, Гран-при Италии: гонка, онлайн-трансляция начнётся в 16:00 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 7 сентября, состоится гонка 16-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Италии. Её начало запланировано на 16:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, следить за которой можно по ссылке ниже:

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Италии Формулы-1.

Формула-1. Гран-при Италии. Предварительная стартовая решётка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Ландо Норрис («Макларен»).

3. Оскар Пиастри («Макларен»).

4. Шарль Леклер («Феррари»).

5. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

6. Джордж Расселл («Мерседес»).

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

8. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

10. Юки Цунода («Ред Булл»).

11. Оливер Берман («Хаас»).

12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

13. Карлос Сайнс («Уильямс»).

14. Алекс Албон («Уильямс»).

15. Эстебан Окон («Хаас»).

16. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

18. Франко Колапинто («Альпин»).

19. Пьер Гасли («Альпин»).

20. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

Лидером чемпионата в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. В активе австралийца 309 очков. На второй позиции располагается товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, на счету которого 275 баллов. Топ-3 замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 205 очков.