Ферстаппен высказался о возможности перехода в «Феррари»

Четырёхкратный и действующий чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен порассуждал насчёт потенциального перехода в «Феррари».

«Феррари» – огромный бренд, и, конечно, все пилоты представляют себя там. Но в этом и есть ошибка. Когда ты просто хочешь выступать за «Феррари». Если желаешь пилотировать «Феррари», нужно стремиться к победам. Если я когда-то захочу туда перейти, то не просто ради выступлений за «Феррари», а ради возможности побеждать. Выигрывать с «Феррари» — это даже лучше.

Нельзя действовать только исходя из эмоций и страсти к бренду. Нужно переходить, если считаешь, что это подходящее место. Будет ли так в 2026 году? Не знаю. Посмотрим. Нужно оценить, как всё сложится с новым регламентом – расклады снова могут полностью поменяться», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Катастрофа «Феррари» и новое подтверждение глупости правил. Итоги Гран-при Нидерландов
