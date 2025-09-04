Скидки
Хаджар: мне нужен разбитый трофей, вопрос в том, где он

Французский гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о своём разбитом трофее после завоевания подиума на Гран-при Нидерландов.

«Честно, я даже не знаю, где мой трофей, мой сломанный трофей. Думаю, команда о нём позаботилась. Да, об обеих частях. Не знаю, что происходит, однако я получу новый кубок – это я знаю. Но мне нужен сломанный. Вопрос в том, где он. Новый не имеет значения – это не часть истории Гран-при. Мне нужен разбитый трофей, потому что это часть моего пути к подиуму. Новый не будет пахнуть шампанским», – приводит слова Хаджара PlanetF1.

Хаджар сломал дебютный трофей, когда позировал с ним для традиционной командной фотографии. Французский пилот поставил завоёванный кубок на асфальт, и его нижняя часть внезапно отломилась — вероятно, из-за того, что Хаджар держал трофей за самую тонкую часть.

Нельзя не отметить, что Хаджар стал первым гонщиком юниорской программы «Ред Булл», которому удалось финишировать в своём дебютном сезоне в Формуле-1 в топ-3 гонки одного из этапов.

