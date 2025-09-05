Хэмилтон воссоздал фото Лауды 50-летней давности

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон воссоздал фотографию бывшего гонщика итальянской команды Ники Лауды 50-летней давности.

«Посвящение Ники», — подписал фотографию Льюис Хэмилтон на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Льюиса Хэмилтона в социальных сетях

Как сообщалось ранее, Хэмилтон и Шарль Леклер выступят на предстоящем Гран-при Италии в специальных шлемах в память о Ники Лауде. 50 лет назад, в 1975 году, австриец, будучи гонщиком «Скудерии», завоевал свой первый титул чемпиона мира.

Гран-при Италии состоится с 5 по 7 сентября. «Феррари» в настоящий момент занимает второе место в Кубке конструкторов. На счету итальянской команды 260 очков. Лидером является «Макларен», у которого 584 балла.