Ландо Норрис: всё ещё могу выиграть титул без форс-мажора

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о своей борьбе с Оскаром Пиастри за титул.

«Я всё ещё могу выиграть титул без форс-мажора – этого я и хотел бы. Мою жизнь очень облегчило бы, если бы время от времени между нами кто-то мог вклиниваться. Но мы слишком доминируем, и это осложняет ситуацию, это проблема. Это самое неприятное.

Если Оскар в итоге окажется выше я отдам ему должное и признаю, что он выступил лучше. Просто я такой. Не желаю ему подобного. Пусть победит сильнейший. Если так всё закончится, я буду уважать итог», — приводит слова Норриса Autosport.

Напомним, в Гран-при Нидерландов Норрис из «Макларена» столкнулся с проблемами, вылившимися в сход с гонки. Победу одержал его товарищ по команде и другой претендент на чемпионство Оскар Пиастри.

В настоящий момент в активе Пиастри, занимающего первую позицию в общем зачёте пилотов, 309 очков. У Ландо, располагающегося на втором месте, 275 баллов. Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (205).