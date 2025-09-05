Гиперкар Даниэля Риккардо выставлен на аукцион. За него хотят более € 2 млн

На аукцион Broad Arrow, который пройдёт в бельгийском городе Кнокке-Хейст 10 октября, выставлен гиперкар Aston Martin Valkyrie, выпущенный в 2023 году по заказу экс-пилота Формулы-1 Даниэля Риккардо. Ожидаемая стоимость лота — € 2,4-2,8 млн.

Aston Martin Valkyrie Даниэля Риккардо Фото: broadarrowauctions.com

Гиперкар Aston Martin Valkyrie спроектирован Эдрианом Ньюи и оснащается 6,5-литровым атмосферным двигателем Cosworth V12, который вместе с электромотором выдаёт 865 кВт (1176 л. с.) мощности.

До 100 км/ч гиперкар разгоняется за 2,6 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 350 км/ч. Тираж дорожных Valkyrie в кузове купе ограничен 150 экземплярами, и на торги выставлен 89-й из них.

Автомобиль получил пакет дополнительных опций от подразделения Q на сумму £ 141,5 тыс. (около € 163 тыс.). В него вошли особый переливающийся бледно-голубой оттенок кузова, опциональные выхлопные трубы и сверхлёгкие магниевые диски. Машина находится в новом состоянии — она проехала лишь порядка 160 км.

Интерьер Aston Martin Valkyrie Даниэля Риккардо Фото: broadarrowauctions.com

Даниэль Риккардо выступал в Формуле-1 с 2011 по 2024 годы и одержал восемь побед — включая Гран-при Монако 2018 года. Австралиец покинул чемпионат мира после Гран-при Сингапура в сентябре прошлого года и с тех пор не выходил на старт каких-либо официальных соревнований.