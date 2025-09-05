Тото Вольф высказался о предстоящем Гран-при Италии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий по поводу предстоящего Гран-при Италии.

«Мы направляемся в Монцу с целью провести уикенд более стабильно, чем в Зандворте. Там нам временами казалось, что у нас был приличный темп, который позволит побороться за подиум. Несмотря на то что Кими стартовал с 11-го места, он хорошо продвигался и, если бы не контакт с Леклером, вероятно, бросил бы вызов тем, кто был впереди.

Гран-при Италии — особенный уикенд с великолепной атмосферой. Для Кими это вторая домашняя гонка в сезоне. Хотя для него это будет волнующе, мы знаем, что он на 100% сосредоточится на выполнении своей работы на трассе. Нам нужно проявить себя с наилучшей стороны, если мы хотим продолжить сокращать отставание от второго места в борьбе за Кубок конструкторов», — приводит слова Вольфа F1technical.

