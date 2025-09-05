Фелипе Масса высказался о предстоящем слушании по делу о чемпионате мира 2008 года

Бывший пилот Формулы-1 бразилец Фелипе Масса высказался о предстоящем судебном слушании по его иску к Международной автомобильной федераций (ФИА), которое, как ожидается, состоится в октябре.

«Очевидно, это напряжённая работа для всей команды юристов, вовлечённой в процесс. За слушанием стоит громадная работа. Очень важно, чтобы судья понял: произошедшее не имеет отношения к спорту.

Такое неприемлемо в спорте. К несчастью, это сказалось на мне и моей стране. Никогда бы не подумал, что пройду через это. Это очень, очень тяжело, но справедливость должна восторжествовать, и мы должны бороться за неё», — приводит слова Массы издание GrandPrix.

Напомним, на Гран-при Сингапура — 2008 команда «Рено» подстроила аварию Нельсиньо Пике, чтобы Фернандо Алонсо смог одержать победу. Масса столкнулся с проблемами на пит-стопе, стал 13-м, а по итогам чемпионата уступил одно очко британцу Льюису Хэмилтону.