Эстебан Окон отреагировал на возможное увеличение спринтерских уикендов в Формуле-1

Пилот «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал недавние слова руководителя Формулы-1 Стефано Доменикали о возможном увеличении количества спринт-уикендов.

«Хорошо, что Стефано нас немного проконсультировал по этому вопросу. Но, на мой взгляд, нет необходимости что-то сильно менять. Проведение спринт-уикендов каждый раз, как в MotoGP, было бы слишком. Не думаю, что шоу тогда точно станет намного лучше. Сейчас мы живём в мире потребления, и нам хочется видеть больше зрелищ, больше и чаще. Но также приятно просто терпеливо ждать и предвкушать гонку», — приводит слова Окона Motorsport.

