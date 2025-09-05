Скидки
Эстебан Окон отреагировал на возможное увеличение спринтерских уикендов в Формуле-1

Пилот «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал недавние слова руководителя Формулы-1 Стефано Доменикали о возможном увеличении количества спринт-уикендов.

«Хорошо, что Стефано нас немного проконсультировал по этому вопросу. Но, на мой взгляд, нет необходимости что-то сильно менять. Проведение спринт-уикендов каждый раз, как в MotoGP, было бы слишком. Не думаю, что шоу тогда точно станет намного лучше. Сейчас мы живём в мире потребления, и нам хочется видеть больше зрелищ, больше и чаще. Но также приятно просто терпеливо ждать и предвкушать гонку», — приводит слова Окона Motorsport.

Доменикали: все, кроме олдскульных фанатов, хотят спринтерские уикенды — даже Ферстаппен

