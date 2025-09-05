Эстебан Окон оценил идею с сокращением длительности основных гонок в Формуле-1

Пилот «Хааса» Эстебан Окон дал комментарий по поводу слов руководителя Формулы-1 Стефано Доменикали. Ранее тот не исключил, что в чемпионате может быть сокращена продолжительность основных гонок, которая сейчас составляет около 300 км.

«Я бы согласился со Стефано в том, что некоторые гонки, возможно, действительно длинные. Я бы сказал, речь о тех, которые длятся более двух часов, как в Сингапуре или что-то в этом роде.

Возможно, небольшое сокращение дистанции никак не повлияет на зрелищность гонки, но так уж сложилось исторически. Однако гонки — к примеру, в Монце или Спа — стали бы слишком короткими в случае сокращения», — приводит слова Окона Motorsport.

