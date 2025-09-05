Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — о Хэмилтоне в «Феррари»: не надо его жалеть

Вольф — о Хэмилтоне в «Феррари»: не надо его жалеть
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о сложностях, с которыми в «Феррари» столкнулся Льюис Хэмилтон. Британец перешёл в итальянскую команду из «Мерседеса» по окончании прошлого сезона Формулы-1.

«Очевидно, были моменты, когда Льюис был очень расстроен. Но он испытывал такое же разочарование по отношению к нам. Ему просто нужны один или два хороших гоночных уикенда, и тогда мы увидим совершенно другого Хэмилтона. Никому не нужно его жалеть, потому что он по-прежнему чудовищно хороший гонщик», — приводит слова Вольфа De Telegraaf.

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 109 очков.

Материалы по теме
Тото Вольф высказался о предстоящем Гран-при Италии

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android