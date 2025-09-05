Леклер объяснил, почему после схода в Нидерландах взобрался на холм, а не пошёл в боксы

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, почему сразу после схода на Гран-при Нидерландов не отправился в боксы команды. Вместо этого монегаск покинул трассу и выбрал место на холме, откуда наблюдал за гонкой.

«Было ли мне весело? Не уверен. Хорошо, что была возможность хотя бы откуда-то понаблюдать за гонкой. Но да, очевидно, я был очень подавлен после того, что произошло. И то, что мы как команда не набрали ни одного очка, было разочаровывающим.

Все работают над тем, чтобы мы могли возвращаться в паддок в любое время. Но на некоторых трассах это просто невозможно. И единственным способом для меня вернуться в паддок было пройти мимо трибуны. Что, как мне кажется, было бы довольно сложно. Так что я просто решил остаться там. Думаю, это был правильный выбор. К счастью, там был хотя бы холм. Так что, несмотря на все наши неудачи, я, по крайней мере, получил хорошее место для обзора. Но конечно, я бы предпочёл остаться в гонке», — приводит слова Леклера Motorsport.

