Гюнтер Штайнер купил команду MotoGP

Гюнтер Штайнер купил команду MotoGP
Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» итальянец Гюнтер Штайнер вместе с группой инвесторов купил команду Red Bull KTM Tech3, выступающую в классе Moto3 чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).

Сообщается, что Штайнер возглавит совет директоров команды, руководителем станет Ричард Коулман. Оба вступят в должности в 2026 году.

«Фантастическая возможность. Tech3 — великолепная команда с огромным потенциалом и впечатляющим наследием. Влияние Эрве Пончараля (бывшего владельца. — Прим. «Чемпионата») на команду, да и на MotoGP в целом, невозможно переоценить, и для нас большая честь взять на себя управление. Мы рады стать частью паддока MotoGP», — приводит слова Штайнера пресс-служба MotoGP.

