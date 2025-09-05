Скидки
Главная Авто Новости

В BMW показали первую серийную модель нового поколения. У неё зауженные «ноздри»

BMW iX3 50 xDrive
Аудио-версия:
Комментарии

Компания BMW представила первую серийную модель на новой платформе Neue Klasse («Новый класс» — нем.) — это электрический кроссовер iX3. Машина получила совершенно новый облик, а также новейшую архитектуру электроники и программного обеспечения на базе четырёх компьютеров, объединённых в систему «супермозг».

BMW iX3 50 xDrive

BMW iX3 50 xDrive

Фото: BMW

«Neue Klasse — наш самый масштабный проект, знаменующий огромный скачок технологий, водительского опыта и дизайна, — прокомментировал дебют новинки главный исполнительный директор BMW Group Оливер Ципсе. — Практически всё в этом автомобиле новое, и при этом в машине больше от BMW, чем когда-либо. Сейчас мы не только выводим на дорогие новое поколение одного из наших лучших электромобилей, но и открываем новую эру в истории BMW».

BMW iX3 50 xDrive

BMW iX3 50 xDrive

Фото: BMW

В рамках новой концепции дизайна BMW новый iX3, как и представленный ранее концепт, получил зауженные вертикальные «ноздри», отсылающие к вертикальным решёткам на автомобилях Neue Klasse 1960-х годов. Также автомобиль получил новую световую подпись, а простые и чёткие линии автомобиля создают яркий массивный образ.

BMW iX3 50 xDrive

BMW iX3 50 xDrive

Фото: BMW

Новый BMW iX3 также получил технологию BMW eDrive шестого поколения. Так, самый производительный вариант модели — BMW iX3 50 xDrive — получит пару электромоторов общей мощностью 345 кВт (469 л. с.). До 100 км/ч этот автомобиль разгоняется за 4,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 210 км/ч.

BMW iX3 50 xDrive

BMW iX3 50 xDrive

Фото: BMW

Кроме того, у iX3 инновационные батареи с цилиндрическими ячейками, плотность энергии в которых на 20% выше, чем у eDrive предыдущего поколения. Аккумуляторы электромобиля встроены в архитектуру автомобиля в качестве структурного компонента, что также позволило снизить массу. На BMW iX3 50 xDrive энергоёмкость батарей составляет 108,7 кВт⋅ч, а запас хода автомобиля по циклу WLTP составляет 805 км.

Интерьер BMW iX3 50 xDrive

Интерьер BMW iX3 50 xDrive

Фото: BMW

Собираться BMW iX3 будут на новом заводе компании в Дебрецене, а первый из них сойдёт с конвейера осенью 2025 года. Кроме того, летом 2026 года начнутся поставки iX3, произведённых на заводе в Шэньяне и адаптированных для Китая.

