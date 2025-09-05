Формула-1 продлила контракт с Гран-при Монако до 2035 года

Гран-при Монако останется в календаре Формулы-1 до 2035 года включительно. Об этом информирует пресс-служба «Королевских гонок». Предыдущее соглашение было рассчитано до 2031 года.

«Улицы Монако наполнены звуками Формулы-1 с первых дней существования этого вида спорта. Так что я действительно рад объявить о продлении этого фантастического мероприятия до 2035 года», — сказал президент Формулы-1 Стефано Доменикали.

Напомним, в этом году Гран-при Монако проводился с 23 по 25 мая. Победу по его итогам одержал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

