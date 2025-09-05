Пиастри: в этом году я выиграл на пять гонок больше, чем за всю свою карьеру

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением о выступлении в нынешнем сезоне Формулы-1. Австралиец в настоящий момент является лидером общего зачёта пилотов, имея в активе 309 очков.

«Отрыв от всех остальных и количество побед, наверное, удивляет больше всего. Ведь в этом году я выиграл на пять гонок больше, чем за всю свою карьеру. Одержать столько побед, иметь такую машину и команду, демонстрируя такое доминирующее выступление, стало самым большим сюрпризом», — приводит слова Пиастри BBC.

