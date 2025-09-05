Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри: в этом году я выиграл на пять гонок больше, чем за всю свою карьеру

Пиастри: в этом году я выиграл на пять гонок больше, чем за всю свою карьеру
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением о выступлении в нынешнем сезоне Формулы-1. Австралиец в настоящий момент является лидером общего зачёта пилотов, имея в активе 309 очков.

«Отрыв от всех остальных и количество побед, наверное, удивляет больше всего. Ведь в этом году я выиграл на пять гонок больше, чем за всю свою карьеру. Одержать столько побед, иметь такую машину и команду, демонстрируя такое доминирующее выступление, стало самым большим сюрпризом», — приводит слова Пиастри BBC.

Ранее «Чемпионат» предлагал принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос – остались ли у Ландо Норриса шансы на чемпионство в нынешнем сезоне Формулы-1?

Материалы по теме
Опрос
Остались ли у Ландо Норриса шансы на чемпионство в нынешнем сезоне Формулы-1?

Мама Пиастри встретилась с Цунодой на Гран-при Бельгии:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android