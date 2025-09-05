Хэмилтон — лучший в первой тренировке ГП Италии, Леклер — второй, Сайнс — третий

Завершилась первая тренировка Гран-при Италии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Вторым был ещё один гонщик итальянской команды — Шарль Леклер. Топ-3 замкнул Карлос Сайнс из «Уильямса».
Формула-1. Гран-при Италии. Первая тренировка:
1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1.20,117 (19 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,169 (23)
3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,533 (24)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,575 (21)
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,823 (24)
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,904 (27)
7. Алекс Албон («Уильямс») +0,956 (24)
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,993 (20)
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,997 (19)
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1,041 (24)
11. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1,055 (23)
12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1,062 (25)
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,084 (26)
14. Юки Цунода («Ред Булл») +1,175 (23)
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,178 (25)
16. Алекс Данн («Макларен») +1,489 (25)
17. Эстебан Окон («Хаас») +1,525 (21)
18. Пьер Гасли («Альпин») +1,536 (25)
19. Оливер Берман («Хаас») +1,941 (23)
20. Пауль Арон («Альпин») +2,036 (22)
