Пиастри высказался о борьбе с Норрисом за чемпионство в этом сезоне Формулы-1

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри ответил на вопрос по поводу борьбы за чемпионство со своим товарищем по команде Ландо Норрисом. Сейчас в активе Пиастри 309 очков, а у Норриса 275.

«Я не ожидаю, что что-то изменится. Полагаю, мы будем соревноваться друг с другом, как и раньше. Мы оба стараемся быть как можно быстрее. Не то чтобы мы что-то скрывали в этом плане. Так что да, я не ожидаю, что что-то поменяется. Я не меняю своего подхода. И да, он не изменится до тех пор, пока разрыв не станет значительно больше или количество гонок не станет значительно меньше», — приводит слова Пиастри BBC.

