Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри высказался о борьбе с Норрисом за чемпионство в этом сезоне Формулы-1

Пиастри высказался о борьбе с Норрисом за чемпионство в этом сезоне Формулы-1
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри ответил на вопрос по поводу борьбы за чемпионство со своим товарищем по команде Ландо Норрисом. Сейчас в активе Пиастри 309 очков, а у Норриса 275.

«Я не ожидаю, что что-то изменится. Полагаю, мы будем соревноваться друг с другом, как и раньше. Мы оба стараемся быть как можно быстрее. Не то чтобы мы что-то скрывали в этом плане. Так что да, я не ожидаю, что что-то поменяется. Я не меняю своего подхода. И да, он не изменится до тех пор, пока разрыв не станет значительно больше или количество гонок не станет значительно меньше», — приводит слова Пиастри BBC.

Материалы по теме
Пиастри: в этом году я выиграл на пять гонок больше, чем за всю свою карьеру

Кларксон посмеялся над неуклюжим управлением Пиастри трактором:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android