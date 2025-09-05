Скидки
«КАМАЗ-мастер» примет участие в Фестивале технических видов спорта в Москве

«КАМАЗ-мастер» примет участие в Фестивале технических видов спорта в Москве
Комментарии

Гоночная команда «КАМАЗ-мастер» станет одним из участников Фестиваля технических видов спорта, который пройдёт 6-7 сентября в Центре Технических Видов Спорта «Москва».

В «КАМАЗ-мастер» отметили, что зрителей ждёт захватывающее шоу одного из постоянных пилотов команды Богдана Каримова: пилот продемонстрирует высший пилотаж в управлении спортивным грузовиком. Выступления Каримова запланированы несколько раз по ходу обоих дней фестиваля.

Кроме того, в программе запланировано «гоночное такси» для болельщиков, а также раздача автографов и фотографии с пилотом «КАМАЗ-мастер».

Комментарии
