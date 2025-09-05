Даниэль Риккардо заявил об уходе из автоспорта

Бывший пилот Формулы-1 австралиец Даниэль Риккардо объявил о заключении сделки с американской автокомпанией «Форд», высказавшись также о своей гоночной карьере.

«Несмотря на то что мои гоночные дни позади, моя любовь ко всему на колёсах останется неизменной, и я горжусь, что являюсь амбассадором «Форда». Я буду тесно сотрудничать с командой «Форд Рейсинг» и сосредоточусь на удивительной модели «Раптор».

Почему сейчас и почему я? Когда я принял решение завершить карьеру, я долго и упорно размышлял о том, как найти способ остаться в мире автоспорта. Гонки всегда меня радовали. Они делали меня счастливым и создавали воспоминания. И я невероятно рад предстоящему путешествию с «Фордом» и всем невероятным проектам «Форд Рейсинг». От Формулы-1 до Дакара, от Ле-Мана до Батерста – мало кто занимается этим так долго, как они. Учитывая то, что я видел, нас ждёт невероятное будущее», — приводит слова Риккардо издание The Race.