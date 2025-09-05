Вольф объяснил, с какой проблемой столкнулся Расселл, завершивший первую практику досрочно
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий по поводу проблемы, с которой столкнулся пилот команды Джордж Расселл на первой практике Гран-при Италии. В самом конце тренировки гонщик припарковался на обочине, сообщив по радио, что мотор по какой-то причине отключился.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Свободная практика 1
05 сентября 2025, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:20.117
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.169
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.533
«Нам немного не хватает скорости на прямой. Я только что увидел это по данным. Что касается Джорджа, то у него возникли проблемы с гидравликой, и двигатель пришлось выключить, чтобы избежать проблем», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
Ранее Вольф высказался о сложностях, с которыми в «Феррари» столкнулся Льюис Хэмилтон.
Материалы по теме
