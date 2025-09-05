Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Браунинг выиграл квалификацию Формулы-2 в Италии, Линдблад — седьмой

Завершилась квалификация Гран-при Италии Формулы-2. Поул завоевал британский гонщик Люк Браунинг, представляющий «Хайтек». Второй результат остался за гонщиком «МП» Рихардом Версхором, третьим стал представитель «ДАМС» Куш Маини.

Формула-2. Квалификация. Италия:

1. Люк Браунинг (Hitech TGR) — 1:28.779.

2. Рихард Версхор (MP Motorsport) +0.3.

3. Куш Маини (DAMS Lucas Oil) +0.3.

4. Роман Станек (Invicta Racing) +0.3.

5. Оливер Гёте (MP Motorsport) +0.4.

6. Алекс Данн (Rodin Motorsport) +0.4.

7. Арвид Линдблад (Campos Racing) +0.4.

8. Джошуа Дюрксен (AIX Racing) +0.5.

9. Леонардо Форнароли (Invicta Virtuosi Racing) +0.6.

10. Сами Мегетуниф (Trident) +0.6.