Браунинг выиграл квалификацию Формулы-2 в Италии, Линдблад — седьмой

Завершилась квалификация Гран-при Италии Формулы-2. Поул завоевал британский гонщик Люк Браунинг, представляющий «Хайтек». Второй результат остался за гонщиком «МП» Рихардом Версхором, третьим стал представитель «ДАМС» Куш Маини.

Формула-2. Квалификация. Италия:

1. Люк Браунинг (Hitech TGR) — 1:28.779.
2. Рихард Версхор (MP Motorsport) +0.3.
3. Куш Маини (DAMS Lucas Oil) +0.3.
4. Роман Станек (Invicta Racing) +0.3.
5. Оливер Гёте (MP Motorsport) +0.4.
6. Алекс Данн (Rodin Motorsport) +0.4.
7. Арвид Линдблад (Campos Racing) +0.4.
8. Джошуа Дюрксен (AIX Racing) +0.5.
9. Леонардо Форнароли (Invicta Virtuosi Racing) +0.6.
10. Сами Мегетуниф (Trident) +0.6.

Комментарии
