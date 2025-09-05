Норрис — лучший во второй тренировке Гран-при Италии, Леклер — второй, Антонелли вылетел

Пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Италии. Вторым по итогам сессии стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третье время осталось за пилотом «Уильямса» Карлосом Сайнсом.
Лидер чемпионата мира Оскар Пиастри из «Макларена» показал четвёртое время. Семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон стал пятым. Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал шестое время.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли вылетел с трассы и застрял в гравии уже на первых минутах сессии.
Формула-1. Гран-при Италии. Вторая тренировка
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.19.878
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.083
3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.096
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.181
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.192
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.199
7. Алекс Албон («Уильямс») +0.301
8. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.363
9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.391
10. Джордж Расселл («Мерседес») +0.398
11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.505
12. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.597
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.650
14. Оливер Берман («Хаас») +0.729
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.767
16. Эстебан Окон («Хаас») +0.776
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.933
18. Пьер Гасли («Альпин») +1.224
19. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.489
20. Франко Колапинто («Альпин») +1.686