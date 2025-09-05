Норрис — лучший во второй тренировке Гран-при Италии, Леклер — второй, Антонелли вылетел

Пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Италии. Вторым по итогам сессии стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третье время осталось за пилотом «Уильямса» Карлосом Сайнсом.

Лидер чемпионата мира Оскар Пиастри из «Макларена» показал четвёртое время. Семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон стал пятым. Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал шестое время.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли вылетел с трассы и застрял в гравии уже на первых минутах сессии.

Формула-1. Гран-при Италии. Вторая тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.19.878

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.083

3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.096

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.181

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.192

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.199

7. Алекс Албон («Уильямс») +0.301

8. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.363

9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.391

10. Джордж Расселл («Мерседес») +0.398

11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.505

12. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.597

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.650

14. Оливер Берман («Хаас») +0.729

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.767

16. Эстебан Окон («Хаас») +0.776

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.933

18. Пьер Гасли («Альпин») +1.224

19. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.489

20. Франко Колапинто («Альпин») +1.686