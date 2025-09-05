Судьи вынесли решение по обгону Бортолето Лоусона под жёлтыми флагами

Пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето избежал наказания за обгон гонщика «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона под жёлтыми флагами во время второй тренировки Гран-при Италии.

По итогам расследования судьи пришли к выводу, что у Бортолето не было достаточно времени, чтобы среагировать на жёлтый флаг до обгона Лоусона. Кроме того, машина Лоусона закрывала обзор для Бортолето на индикацию жёлтых флагов, судя по записям с онборд-камер бразильца.

Кроме того, Бортолето снизил скорость после прохождения первого жёлтого флага, в связи с чем судьи решили, что, хотя технически произошло нарушение правил, наказание применять не следует.

Напомним, квалификация Гран-при Италии состоится завтра, 6 сентября, гонка пройдёт 7 сентября.