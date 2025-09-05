Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Судьи вынесли решение по обгону Бортолето Лоусона под жёлтыми флагами

Судьи вынесли решение по обгону Бортолето Лоусона под жёлтыми флагами
Комментарии

Пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето избежал наказания за обгон гонщика «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона под жёлтыми флагами во время второй тренировки Гран-при Италии.

По итогам расследования судьи пришли к выводу, что у Бортолето не было достаточно времени, чтобы среагировать на жёлтый флаг до обгона Лоусона. Кроме того, машина Лоусона закрывала обзор для Бортолето на индикацию жёлтых флагов, судя по записям с онборд-камер бразильца.

Кроме того, Бортолето снизил скорость после прохождения первого жёлтого флага, в связи с чем судьи решили, что, хотя технически произошло нарушение правил, наказание применять не следует.

Напомним, квалификация Гран-при Италии состоится завтра, 6 сентября, гонка пройдёт 7 сентября.

Материалы по теме
В Формуле-1 поменяли сейфти-кар прямо по ходу сезона. Чем этот «Астон» лучше прежнего?
Фото
В Формуле-1 поменяли сейфти-кар прямо по ходу сезона. Чем этот «Астон» лучше прежнего?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android